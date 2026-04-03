Ракета Фламинго / © Associated Press

РФ имеет ограниченные возможности для перехвата как крылатых, так и баллистических ракет из-за нехватки эффективных систем ПВО.

Об этом в прямом эфире Эспрессо рассказал авиационный эксперт, кандидат технических наук в области беспилотных технологий Богдан Долинце.

«Необходимо понимать, что баллистическая ракета всегда является более сложной целью для перехвата системами ПВО, чем любой дальнобойный беспилотник или даже крылатая ракета. Ведь скорость дальнобойного беспилотника не превышает 200 км/ч. Это делает их достаточно легкой целью для армейской или истребительной авиации и дает много времени для их уничтожения», — отметил он.

Эксперт уточнил, что на перехват таких дронов может быть от 4 до 6 часов, в течение которых их можно обнаружить и уничтожить.

В то же время, по словам Долинце, у России есть значительно меньше возможностей для противодействия баллистическим ракетам. Если в случае крылатых ракет больше времени на реагирование, то во время баллистических атак счет уходит на минуты, а эффективные средства перехвата остаются ограниченными.

«Если мы говорим о крылатых ракетах, то их скорость значительно больше — более 800 км/ч, и есть от 1 до 1,5 часа, чтобы обнаружить и обезвредить такую цель. Когда мы говорим о баллистике, это минуты», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в случае атаки баллистическими ракетами по Москве у российской стороны будет всего от 5 до 10 минут для реагирования.

«Что касается систем перехвата, то сегодня у РФ есть ограниченные возможности для сбивания именно ракет. То есть комплексы С-300 относятся к противовоздушной обороне и работают по самолетам и крылатым ракетам. Баллистические ракеты враг может сбивать только с помощью систем С-500, но их очень мало в России», — подчеркнул он.

Кроме того, эксперт отметил, что существуют отдельные модификации комплексов С-400, однако их эффективность в борьбе с баллистическими целями пока остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что Украина располагает собственными ракетами дальностью более 1500 км и наращивает их производство.

Мы ранее информировали, что РФ может воспользоваться дефицитом систем ПВО, в частности, Patriot, а также отвлечением международного внимания на Ближний Восток, чтобы активизировать свою воздушную кампанию против Украины.