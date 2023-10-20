В России оккупанты жалуются на ВЛК и хотят комиссироваться: "Эти пи**ры отправят снова с автоматом ходить, пока не пристрелят"

Российские оккупнаты жалуются на ненадлежащую работу военно-врачебных комиссий ВС РФ. Российские военные после ранения не желают продолжать службу.

Это говорится в разговоре оккупантов, который перехватила украинская разведка.

Сами же оккупанты между собой жалуются на ВЛК и то, что после того, как их "подлатают" — отправляют на фронт.

"Прогнозы неутешительны: левый глаз как видит, так и будет видеть, сетчатка удалена. А уши… за полгода операция. Мне сейчас найдут все обломки, выпустят из больницы, и я найму адвоката и попробую комиссироваться. А то эти пиры отправят меня снова с автоматом ходить, пока меня полностью не пристрелят… Я в показательном госпитале, сюда и Путин приезжал", — сказал российский оккупант.

Напомним, что в Украине на временно оккупированных территориях находятся 350-380 тысяч российских военных.

Читайте также: