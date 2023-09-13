В России ощущается уменьшение объемов производства оружия: в ГУР объяснили, как это повлияет на Украину

В России текущие объемы производства не позволяют вернуться к уровню вооружения до полномасштабного вторжения. Вне зависимости от этого угрозы ракетных обстрелов сохраняются.

Об этом в рамках единственного телемарафона сообщил представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

"Враг безусловно пытается наращивать производство оружия, в том числе и ракетных вооружений, и переводить экономику на военные рельсы. Но... текущие объемы производства не позволяют даже близко вернуться к уровню запасов ракетного вооружения по состоянию на полномасштабное вторжение... Тем не менее, угрозы ракетных террористических атак по энергетической системе, гражданской инфраструктуре сохраняются и это серьезный вызов", — сообщил представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

Напомним, что россияне в Херсонской области сбросили с дрона взрывчатку на волонтеров и местных жителей.

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