В России остается краткосрочная цель – сухопутный коридор с Крымом – Вениславский

В Запорожской и Херсонской областях оккупант минимизировал огненное поражение ВСУ и пытается максимальные усилия приложить для строительства фортификационных сооружений, которые усложнят контрнаступление и освобождение оккупированных территорий.

Россия не отказалась от намерения обеспечить сухопутный коридор в Крым, отрезав юго-восточные регионы Украины.

Об этом заявил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга.

"Враг пытается оцепить группировку наших сил в районе Северодонецка и Лисичанска. Другое направление удара врага – окружить район Бахмута, Соледара. Наши военные всячески этому противодействуют. Также напряженная ситуация на Харьковщине, где враг подвозит резервы через оккупированные города. Также возобновилось наступление в районе города "Славянск. То есть Россия не отказалась от намерения обеспечить сухопутный коридор в Крым, отрезав юго-восточные регионы Украины", — отметил народный депутат.

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Также Вениславский рассказал, что, по данным разведки, в Запорожской и Херсонской областях оккупант минимизировал огненное поражение наших Вооруженных сил и пытается максимальные усилия приложить для сооружения фортификационных сооружений, которые усложнят контрнаступление и освобождение наших территорий.

"В рамках международных поставок нам нужно еще больше дальнобойной артиллерии, которая способна поражать опорные пункты врага на большом расстоянии от 40 до 300 километров. Сейчас ведутся такие переговоры", — подчеркнул член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Напомним, стало известно, что Украина будет делать с Крымским мостом.

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