В России остается примерно 30% высокоточных ракет – расследователь Христо Грозев

Христо Грозев из группы Bellingcat сообщил, что у российской армии остается все меньше высокоточных ракет, которыми она уничтожает украинские города.

По его словам, несмотря на то, что РФ сама производит это вооружение, ей необходимо минимум месяц для того, чтобы сделать новые ракеты.

Об этом болгарский журналист-расследователь рассказал в совместном телемарафоне в воскресенье, 24 апреля.

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"Они (российские заводы – ред.) могут изготавливать новые высокоточные ракеты, но цикл их изготовления – это ориентировочно месяц. Некоторые специалисты считают, что нужно больше месяца. Я считаю, оптимистичный для России ответ – это месяц. Сейчас у них осталось 30 % ракетного арсенала", — сказал журналист.

Он также добавил, что в Российской Федерации осталось всего 30-40 человек, которые могут управлять высокоточными ракетами.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, РФ выпустила по Украине большую часть своего ракетного арсенала.

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