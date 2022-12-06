В России осталось ракет на несколько масштабных атак: Буданов рассказал, как будут действовать оккупанты потом

У россиян осталось ракеты лишь для нескольких масштабных атак, после чего они выйдут "в полный ноль".

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в эфире общенационального телемарафона.

"Запасы высокоточного вооружения РФ уже подходят к завершению. Они уже давно вышли в критическое состояние. Однако, как мы видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что, в принципе, очень плохо для самой Российской Федерации", — отметил Буданов.

На сколько массированных атак способна Россия

По информации главы ГУР, производство новых ракет в России есть, но оно мизерное и ограниченное по сравнению с тем огромным количеством ракет, которое им необходимо. Производится всего несколько типов ракетного вооружения.

"Реально у них осталось еще на несколько масштабных атак и они выйдут в полный ноль. Готовы ли они выйти в полный ноль – мы видим, они уверенно к этому идут. Производство новых достаточно ограничено и производится только несколько типов высокоточного ракетного вооружения", – говорит руководитель Главного управления разведки.

Есть ли у РФ китайские и иранские ракеты

Кирилл Буданов сообщил, что пока Иран не поставил России ни одной баллистической ракеты.

"С Китаем тоже самое. Ничего серьезного, кроме стиральных машинок большого количества и телевизоров доставлено не будет", – подытожил он.

Ранее появилась информация, что РФ отправляет грузовые самолеты в Китай по 10 раз в неделю. Россияне якобы забирают "военную помощь — экипировку, бронежилеты, шлемы, одежду и т.д.".

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай будет использовать РФ в качестве разменной монеты в торгах с Вашингтоном. По его мнению, сейчас продолжаются переговоры о разделе властей между такими государствами, как Китай и США. Поэтому, оказывая помощь Москве, Пекин повышает ставки.

В то же время глава КНР Си Цзиньпин заверил главу Европейского совета Шарля Мишеля, что Пекин не поставляет оружие в РФ.

Напомним, 5 декабря российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по территории Украины. В общей сложности РФ во время этого удара выпустила по Украине более 70 крылатых ракет "Калибр", Х-101/Х-555, Х-59. Силы ПВО сбили более 60 ракет.