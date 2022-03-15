В России осталось ресурсов на 10 дней войны — экс-командующий войсками США в Европе

В России осталось ресурсов на 10 дней войны — экс-командующий войсками США в Европе

Российские силы достигнут кульминации в течение следующих 10 дней.

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Годжес считает, что у России осталось ресурсов еще на 10 дней для наступательных боевых действий в Украине.

Об этом он написал в Twitter.

"Российские силы достигнут кульминации в течение следующих 10 дней, если мы будем продолжать давление на них. У них проблемы с человеческими ресурсами, нехваткой боеприпасов. Следует ускорить и расширить поддержку Украины для уничтожения российской артиллерии, ракет и крылатых ракет", — написал Годжес.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 15 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов превысили 13,5 тысяч человек.

24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 20-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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