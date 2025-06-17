В России остановлено производство на ключевом заводе аммиака после атаки украинских дронов

"Невинномысский Азот" в Ставропольском крае. / © Фото из открытых источников

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В результате атаки дронов ВСУ на химическое предприятие "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае было остановлено производство аммиака и азотных удобрений, имеющих значение для военно-промышленного комплекса РФ.

Об этом сообщает российское издание Astra.

В ночь на 14 июня территорию завода атаковали 13 беспилотников. Предприятие принадлежит к группе "Еврохим", владельцем которой является миллиардер Андрей Мельниченко. Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, обломки дронов упали на промышленную зону города после работы российских средств ПВО.

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По данным Astra, во время атаки была повреждена антидроновая система завода, выбиты окна и двери в одном из цехов, пострадали внутренние помещения и крыша столовой. Около 800 работников были вынуждены укрыться в укрытиях, эвакуацию не проводили. Источники издания утверждают, что производственный процесс на Азоте пришлось остановить.

Факт удара подтвердил Генштаб Вооруженных Сил Украины. В ведомстве подчеркнули, что на предприятии производят вещества, используемые при создании боеприпасов и ракетного горючего.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что ежегодно завод выпускает до 1 миллиона тонн аммиака и около 1,4 миллиона тонн аммиачной селитры – компонентов, используемых в производстве взрывчатки. Он также подчеркнул, что "Невинномысский Азот" является критическим предприятием для российского ВПК.

Кроме того, по информации канала Exilenova+, в 2024 году на предприятии приступили к производству нитрата калия — водорастворимого удобрения, которое также может использоваться для военных нужд.

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Агентство Reuters ранее сообщало, что "Невинномысский Азот" и "Новомосковский Азот" (другое предприятие "Еврохима") поставляли десятки тысяч тонн уксусной кислоты и гексогена на завод имени Свердлова в Дзержинске, где производятся артиллерийские снаряды.

Напомним, в конце мая и начале июня украинские беспилотники также атаковали Новомосковский Азот в Тульской области. После попаданий на объекте вспыхнули пожары, пять человек получили ранения. Был поврежден трубопровод с газом и резервуары с кислотой. По данным украинской стороны, на заводе также производят тротил, необходимый для артиллерии, бомб и ракет.

Напомним, в ночь на 14 июня беспилотники также атаковали Ставропольский край и Самарскую область в России. В результате атаки вероятно, были поражены два химических предприятия, работавших на "оборонку" врага.