В России открыто сказали о ликвидации генерала с "верхушки" военно-воздушных сил РФ

В России открыто сказали о ликвидации генерала с "верхушки" военно-воздушных сил РФ

Во время полномасштабного вторжения России в Украину погиб российский генерал-майор военно-воздушных сил РФ в отставке Канамат Боташев.

В России открыто признали о его ликвидации. Летчика-оккупанта похоронили со всеми почестями, а прощались с ним на центральной площади в городе Карачаевск.

Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Боташев находился за штурвалом самолета Су-25, который украинские военные сбили в Луганской области 22 мая. Однако в РФ не уточняют, при каких условиях погиб военный.

Примечательно, что Боташев командовал полком гвардейской авиабазы, расположенной в Воронеже. Со временем его уволили из-за инцидента в Петрозаводске, когда в 2012 году он попросил своего приятеля "прокатить" его на самолете, доступа к которому у него не было.

В воздухе генерал попытался выполнить фигуру высокого пилотажа, но сделать этого не удалось – самолет разбился. Пилоты катапультировались. За это "происшествие" их уволили из армии и отправили под суд.

Напомним, что Россия может усилить обстрел на границе. Под опасностью две области.

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