В России открыто заявили о планах захватить Харьков: аналитики оценили угрозу

Оккупанты не отказались от намерений, о чем свидетельствуют заявления Лаврова.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе радиоинтервью заявил о намерении России захватить город Харьков.

Об этом сообщил Американский Институт изучения войны ISW.

Аналитики отмечают, что Лавров стал первым высокопоставленным чиновником Кремля, прямо назвал Харьков "возможной оперативной целью России".

Глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что Харьков "играет важную роль" в идее президента России Владимира Путина о создании демилитаризованной санитарной зоны в Украине для защиты российских пограничных населенных пунктов от украинских ударов".

Лавров напомнил, что Путин очень ясно заявил, что российские войска должны продвинуть линию фронта достаточно далеко в Украину, чтобы вывести российские поселения за пределы зоны украинского удара.

ISW отмечает, что это требование очень нечеткое, и может распространяться даже и на всю территорию Украины – пока существует независимое украинское государство и оно будет себя защищать.

По мнению ISW, заявления Лаврова свидетельствуют о том, что Кремль, вероятно, будет использовать идею постоянной смены демилитаризированной санитарной зоны, чтобы оправдать российские наступательные операции в Украине.

Напомним:

Аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 9 января сообщили, что в России заговорили о широкомасштабной наступательной операции на Харьковщине для создания 15-километровой "буферной зоны".

Эксперты считают, что призывы к широкомасштабному наступлению на Харьков — хитрый маневр россиян, чтобы отвлечь украинские силы от возможного вмешательства на Купянском направлении.

5 января западные СМИ писали, что ВС РФ могут начать новое наступление под Харьковом в середине января. По словам журналистов, целями недавних воздушных атак оккупантов были как гражданские здания, так и рассматриваемые военные позиции "как подготовка к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели".

Что известно о возможном повторном наступлении РФ на Украину

Институт изучения войны сообщил, что российское военно-политическое руководство формирует условия для проведения наступления в ближайшие месяцы.

Россия создает новую группировку войск более чем в 100 тысяч военных. Есть вероятность, что летом россияне попытаются осуществить новое наступление на одном из направлений. Значительные ресурсы оккупанты РФ сосредоточивают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском направлениях.

Россия создает новую группировку войск более чем в 100 тысяч военных. Есть вероятность, что летом россияне попытаются осуществить новое наступление на одном из направлений. Значительные ресурсы оккупанты РФ сосредоточивают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском направлениях.

СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что Путин планирует захватить Харьков.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Кто-то хочет "упиться кровушкой"!" Будет ли наступление на Киев и Харьков? Карась разносит!

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