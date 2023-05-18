В России отреагировали на "мирный план" ЮАР: заявление Пескова

Путин поначалу провел телефонный разговор, после чего согласился на визит делегации.

В Россию приедет делегация ряда стран, желающих закончить войну в Украине. До этого диктатор Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР, во время разговора обсуждалась война в Украине.

Об этом сообщил рупор Кремля Песков.

Как отмечается, во время телефонного разговора обсуждалось вроде бы урегулирование войны. Инициатором общения была южноафриканская сторона.

"После разговора Путина и президента ЮАР было решено, что ряд стран направит делегацию для решения украинского кризиса. По словам Пескова, даты приезда в Россию согласны", — пишут российские средства массовой пропаганды.

Напомним, что оккупационные войска РФ с 21:00 17 мая до 05:30 18 мая выпустили по территории Украины 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Силы ПВО уничтожили 29 вражеских объектов.

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