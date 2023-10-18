В России отреагировали на передачу Украине ракет ATACMS: угрожают НАТО войной

В РФ говорят, что решение США о тайной передаче Украине ракет ATACMS будет иметь глобальные последствия.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что передача Украине ракет ATACMS со стороны США якобы будет иметь глобальные последствия.
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.
По словам посла РФ, решение США о тайной передаче Украине ракет ATACMS будет иметь глобальные последствия. Он даже убежден, что Вашингтон все больше приближает прямое противостояние России и НАТО.
"Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет — грубая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут иметь самый серьезный характер", — заявил Антонов.
Он также помечтал и заявил, что ATACMS никак не отразится на расстановке сил на фронте. В то же время, российский диктатор Путин говорит о том, что РФ способна сбивать такой тип ракет.
"Поставки ATACMS Украине наносят ущерб и создают дополнительную угрозу, но РФ сможет отражать такие атаки", — заявил Путин.
Напомним, что словам российского диктатора противоречит тот факт, что в Луганске и Бердянске ПВО кафиров не сумела сбить ракеты. Более того, была уничтожена одна из установок "Панцирь".
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