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В России ответили на передачу Украине боеприпасов с обедненным ураном: "У нас их тоже много"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
2144
Время на прочтение
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В России ответили на передачу Украине боеприпасов с обедненным ураном: "У нас их тоже много"

Путин придумал новую пугалку для ВСУ/IVAN SEKRETAREV/AP

Путин фантазирует, что у Запада закончились боеприпасы.

В России пытаются напугать украинских военных тем, что в РФ "много боеприпасов с обедненным ураном". Якобы страна-террористка оставляет за собой право применять их.

Об этом со ссылкой на Путина пишут средства массовой пропаганды РФ.

“РФ оставляет за собой право применять боеприпасы с обедненным ураном в ответ на использование их противником. В России много боеприпасов с обедненным ураном, но пока они не применяются. Кроме того, Путин связал поставку Украине снарядов с обедненным ураном с нехваткой на Западе других боеприпасов”, — пишут СМП.

Напомним, что в Белом доме планируют передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном. В то же время Россия заявляла, что " уничтожила в Тернополе снаряды с обедненным ураном ".

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Дата публикации
Просмотры
2144
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