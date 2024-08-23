В России ответили на слова Зеленского о создании буферной зоны

По словам Антонова, кремлевский правитель Путин принял какое-либо решение об ответе на наступление Украины.

Украина не сможет создать буферную зону на территории России, поскольку это просто невозможно. Так прокомментировал слова президента Зеленского посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Об этом пишет УНИАН.

"Это невозможно, это невозможно... Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет", – цитируют слова Антонова российские СМИ.

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По словам российского посла, кремлевский правитель Путин принял какое-либо решение об ответе на наступление Украины.

"Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за случившееся в Курской области. Ни у кого нет сомнений в том, что они будут уничтожены, не оттеснены, а будут уничтожены", – добавил он.

Дипломат уверяет, что Москва не намерена обсуждать с Соединенными Штатами Америки пути защиты своей территории. В то же время он убежден, что Вашингтон знал о планах украинского командования и может "по щелчку пальцев" остановить наступление ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей ВСУ в Курской области создание буферной зоны, которая позволит защитить жителей приграничья от российских атак.

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