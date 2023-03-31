В России ответили на заявление Лукашенко прекратить войну в Украине

Призыв Лукашенко объявить перемирие в Украине будет обсуждаться лидерами России и Белоруссии на следующей неделе.
Российский диктатор Путин обсудит с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко его предложение о прекращении боев в Украине, которое он озвучил сегодня, 31 марта, во время послания к белорусам.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
По его словам, для России в контексте так называемой "спецоперации" якобы "ничего не меняется".
"Призыв Лукашенко объявить перемирие в Украине будет обсуждаться лидерами России и Белоруссии на следующей неделе", — сказал Песков.
Он добавил, что специальная военная операция продолжается, поскольку это единственное средство достижения целей.
Что предшествовало?
Сегодня, 31 марта, во время послания белорусскому народу и Национальному собранию белорусский диктатор Александр Лукашенко призвал остановить войну в Украине. Он предложил объявить перемирие "без права перемещения, перегруппировки войск, без права опрокидывания оружия, боеприпасов, живой силы и техники".
В то же время, самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко продолжает ядерные угрозы российского коллеги-диктатора Владимира Путина в сторону Украины.
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