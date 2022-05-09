В России парад, который устроил Путин, называют "позорным" — перехват СБУ

В России настроения среди граждан 9 мая какие-то "не праздничные".

Парад, который там устроил Путин, называют "позорным", потому что перспектив никаких нет.

Об этом свидетельствует один из разговоров, который перехватили и обнародовали СБУ.

“Не знаю, к чему этот парад? На***на он нужен? Позорно это все. У всех настроения нет. Дебилизм полный. Все поникшие ходят, грустные. Большинство людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас наступило, с этими санкциями. Короче, хе**я одна”, – сказала гражданка РФ в телефонном разговоре.

Эта же женщина, которая является "потребителем" российской пропаганды, считает, что все это в России происходит из-за украинцев и что теперь их "нужно уничтожать".

“Жарите шашлыки, да? Делайте из "хохляцких" этих шашлыки. Бейте этих гадов. После всего, что они делают”, — сказала женщина своему сыну-оккупанту.

Напомним, что в Мариуполе "актеры" из России развернули 300 метровую "георгиевскую ленту" и пригласили местных на полевую кухню.

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