В России пассажирский крупносерийный самолет могут "списать" из-за западных санкций

В России первый крупносерийный пассажирский самолет вскоре может перестать совершать перелеты.

Первый пассажирский крупносерийный российский самолет может перестать летать. Причина этого — отсутствие деталей, которые Россия не получает из-за санкций.

Об этом пишут российские СМИ.

Как отмечается, пассажирский самолет может перестать совершать полеты из-за дефицита свечей зажигания. До этого детали для российско-французских моторов SaM146 завозили из США, однако поставки прекратились из-за санкций, наложенных на РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.

По словам замгендиректора росавиации "ИрАэро" Владимир Панфилов, обратившийся в Минпромторг РФ, "в ближайшее время" часть парка Superjet может прекратить полеты из-за нехватки свечей. Однако в компании подчеркивают, что запасные детали пока есть.

В то же время "Ростех" планирует производить их самостоятельно.

Напомним, что Кабинет министров Словакии 17 марта одобрил передачу Украине истребителей МиГ-29.

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