В России планируют мобилизовать 450 тысяч человек — Буданов

От 20 до 22 тысяч человек ежемесячно мобилизуется.

В России рассматривается возможность усилить мобилизацию и призвать дополнительно 450 тысяч человек.

Об этом в интервью "Радио Свобода Крым.Реалии" рассказал глава украинской разведки Кирилл Буданов.

По его словам, мобилизация в РФ ни разу не прекращалась. Там продолжается скрытый набор мужчин на войну против Украины.

"Мобилизация в Российской Федерации ни разу не прекращалась. То, что прошлой осенью призвали около 350 тысяч суммарно, немного меньше, но близко, все как-то так считают, что призвали и все. Нет. Призыв идет каждый месяц. Называется "скрытая мобилизация". Есть такой термин. От 20 до 22 тысяч ежемесячно призывается за мобилизацией. Сейчас они рассматривают вариант, это еще не решенный до конца вопрос, по призыву дополнительно 450 тысяч", – сказал Буданов.

Напомним, что РФ не может победить Украину военным путем, поэтому у нее план В.

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