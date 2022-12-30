В России планируют новую волну мобилизации: Буданов рассказал, что об этом известно разведке

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что, несмотря на заявления министра обороны России Сергей Шойгу, РФ готовят новую волну мобилизации. Ее могут начать уже 5 января.

Об этом Буданов сказал в интервью BBC.

"При формировании новых подразделений им (россиянам – ред.) не хватает живой силы. Исходя из этого, они сейчас рассматривают и уже приняли для себя решение, чтобы с 5 января начать очередную волну мобилизации", – рассказал Буданов.

По словам главы украинской разведки, у россиян очень большие проблемы с комплектованием уже существующих подразделений из-за того, что те уже участвуют в боевых действиях и имеют огромные потери. Поэтому нет никакой разницы, когда именно в РФ объявят мобилизацию — россиянам придется это сделать.

"Учитывая тот факт, что мобилизация, которую они, вроде бы закончили, никуда не делась. Она продолжается, и по состоянию на данный момент мобилизуют полным ходом людей на войну", — рассказал Буданов.

Напомним, российским медиа запретили распространять любые заявления о мобилизации, даже если они выходят из Госдумы или Совета Федерации.

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