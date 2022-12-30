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В России планируют новую волну мобилизации: Буданов рассказал, что об этом известно разведке

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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996
Время на прочтение
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В России планируют новую волну мобилизации: Буданов рассказал, что об этом известно разведке

Скриншот с видео

Украинская разведка располагает информацией о планах россиян провести новую волну мобилизации.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что, несмотря на заявления министра обороны России Сергей Шойгу, РФ готовят новую волну мобилизации. Ее могут начать уже 5 января.

Об этом Буданов сказал в интервью BBC.

"При формировании новых подразделений им (россиянам – ред.) не хватает живой силы. Исходя из этого, они сейчас рассматривают и уже приняли для себя решение, чтобы с 5 января начать очередную волну мобилизации", – рассказал Буданов.

По словам главы украинской разведки, у россиян очень большие проблемы с комплектованием уже существующих подразделений из-за того, что те уже участвуют в боевых действиях и имеют огромные потери. Поэтому нет никакой разницы, когда именно в РФ объявят мобилизацию — россиянам придется это сделать.

"Учитывая тот факт, что мобилизация, которую они, вроде бы закончили, никуда не делась. Она продолжается, и по состоянию на данный момент мобилизуют полным ходом людей на войну", — рассказал Буданов.

Напомним, российским медиа запретили распространять любые заявления о мобилизации, даже если они выходят из Госдумы или Совета Федерации.

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Дата публикации
Просмотры
996
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