В России планируют ввести военное положение и присоединить оккупированную часть Украины: названы даты

В России 30 сентября планируется присоединить к своему составу оккупированные регионы Украины.

В связи с этим российский диктатор Путин планирует выступить в Совете Федераций.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды со ссылками на источники в Кремле.

По данным российских пропагандистов, в Кремле 27 сентября планируют провозгласить результаты фейковых "референдумов", 28 сентября — закрыть российские границы, 29 сентября Совет Федераций планирует аннексировать территории Украины, 30 сентября Путин должен выступить в Совете Федераций и объявить украинские территории "российскими".

Также в Кремле обсуждается возможность введения в России военного положения и запрета выезда из страны мужчинам. Это случится якобы, если Украина будет пытаться вернуть аннексированные территории.

Напомним, Пионтковский рассказал, чем Запад пригрозил Путину за использование ядерного оружия.

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