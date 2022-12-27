В России почти к 2 годам приговорили военного, отказавшегося воевать против Украины

Россиянин отказался выполнять преступный приказ и ехать на войну против Украины.

На Камчатке военнослужащего Алексея Бреусова приговорили к 1,8 годам лишения свободы за отказ участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Об этом сообщает Baza.

Так, согласно материалам дела, 6 октября военнослужащий, находясь в военно-следственном отделе СК РФ по гарнизону Петропавловск-Камчатский, в нарушение устава внутренней службы в ВС РФ отказался от участия в боевых действиях, тем самым не выполнил приказ командира воинской части.

35-й военный гарнизонный суд приговорил Бреусова к 1,8 годам колонии-поселения. Военный обжаловал приговор в суде.

Как в России наказывают солдат, не желающих воевать

В Подмосковье задержали восьмерых мобилизованных россиян, сбежавших с оружием из Луганской области. оккупанты пришли в один из отделов полиции, чтобы сдать оружие.

Российский заключенный-"вагнеровец" рассказал, что россияне убивают на поле боя отказывающихся воевать солдат или пытался сбежать.

"Я шел во второй группе, передо мной в первой группе два человека испугались, там работала артиллерия, и эти двое потом копали себе могилу, их просто расстреляли и закопали", — рассказал он.

В Донецкой области отправили в подвал мобилизованных РФ, которые отказались штурмовать позиции ВСУ.

В Башкирии мужчина жестоко избил мобилизованного, которого через суд вернули домой, а должны были бросить на войну в Украину.

В России водитель маршрутки отказался бесплатно везти безногого оккупанта, утверждавшего, что потерял ноги на войне.

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