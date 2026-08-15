В России почти не осталось носителей «Калибров»: Украина устроила настоящий разгром в Черном море

Российский корабль / © УНИАН

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Российский Черноморский флот понес значительные потери среди кораблей и подлодок, способных запускать крылатые ракеты «Калибр».

Об этом говорится в анализе Defence Express.

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В начале полномасштабного вторжения РФ имела в Черном море несколько типов кораблей и подлодок, способных применять ракеты 3М14 «Калибр». В состав группировки входили два фрегата проекта 11356Р, три малых ракетных корабля «Буян-М», два корабля проекта 22800 «Каракурт», четыре подлодки «Варшавянка» и подлодка проекта 877В «Палтус».

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В теории это позволяло россиянам совершать одновременный залп до 76 ракет. В то же время, часть кораблей в начале 2022 года еще не была введена в эксплуатацию.

Впоследствии российский ракетный потенциал в Черном море начал стремительно сокращаться. В частности, в 2023 году был поражен «Аскольд», а в 2024 уничтожен «Циклон».

Среди подлодок РФ серьезные потери понесли «Ростов-на-Дону» и «Колпино». Первый после поражения впоследствии был утоплен, а второй получил критические повреждения в результате операции СБУ.

Отдельно аналитики обращают внимание на недавнюю атаку по Новороссийску. По информации осинтеров, во время удара были поражены два российских фрегата — «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». Также под удар попал один из малых ракетных кораблей «Буян-М», хотя его окончательное состояние остается неизвестным.

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Таким образом, по оценке Defence Express, в боеспособном состоянии в российской Черноморской флотилии может оставаться по меньшей мере пять носителей «Калибров».

Речь идет о двух кораблях «Буян-М», двух подлодках «Варшавянка» — «Старый Оскол» и «Великий Новгород» — и субмарине «Алроса».

Впрочем, последняя есть отдельный вопрос. После длительной модернизации «Алроса» получила возможность применять «Калибры», но в открытых источниках нет подтверждений, что подлодка когда-либо осуществляла пуски этих ракет.

Кроме того, техническое состояние субмарины вызывает сомнения. За 36 лет эксплуатации она, по меньшей мере, 14 лет провела на ремонте.

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В результате, по подсчетам Defence Express, нынешний суммарный залп боеспособных носителей «Калибров» в Черном море может составить примерно 16-20 ракет.

Однако это еще не означает, что Россия упустила возможность восстановить свой ракетный потенциал в регионе.

«Россияне имеют возможность завести дополнительные носители по маршруту через реки Дон, Волга и Азовское море», — говорится в анализе.

Еще один вариант для Москвы — использовать корабли Каспийской флотилии непосредственно из Каспийского моря. В таком случае, российские носители не заходят в Черное море, где остаются в зоне поражения украинских средств.

Подобную тактику Россия уже применяла. Ее главный недостаток состоит в том, что из Каспийского моря «Калибрамы» можно охватить только часть территории Украины.

Так что украинские удары значительно сузили возможности российского флота, но говорить о полном исчезновении угрозы «Калибров» пока рано.

Ранее сообщалось, что в результате успешной совместной спецоперации Сил обороны на военной базе в Новороссийске повреждения получили сразу четыре корабля российского флота.

Мы ранее информировали, что удар сил обороны Украины по Новороссийску был заранее спланированной операцией, для подготовки которой понадобились длительная разведка, планирование и взаимодействие различных подразделений.

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