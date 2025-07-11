В России подтвердили смерть командира 155-й бригады морпехов, но скрыли детали

Похороны российского комбрига Сергея Ильина

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В селе Мусирмы Чувашской республики России состоялись похороны командира 155-й бригады морской пехоты ВС РФ полковника Сергея Ильина. Российские власти официально не раскрыли причины его гибели, сообщив лишь, что он умер во время так называемой «специальной военной операции».

Об этом заявил глава Урмарского муниципального округа Василий Шигильдеев.

На похоронах российский чиновник восхвалял Ильина, заявив, что тот «очень любил» и отдал жизнь за страну-террориста, но не сообщил деталей гибели.

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В то же время OSINT-ресурс Russian officers killed in Ukraine утверждает, что военный преступник вместе с тремя другими российскими офицерами был ликвидирован в результате украинского удара по командному пункту в поселке Коренево Курской области 2 июля. Там также подтвердили гибель генерала-майора Михаила Гудкова, полковника Леонида Башкардина и Наримана Шихалиева.

Ликвидация российских офицеров

Напомним, 2 июля в результате атаки по командному пункту оккупантов в поселке Коренево Курской области, вероятно, были уничтожены по меньшей мере четыре старших офицера ВС РФ.

Среди них — генерал-майор Михаил Гудков, заместитель главкома ВМФ РФ и бывший командир 155-й бригады морской пехоты. Эта бригада участвовала в массовых военных преступлениях на Киевщине — в Буче, Ирпене и Гостомеле. Гудкова также обвиняли в организации казней военнопленных. В 2023 году Путин присвоил ему звание «Героя России».

Вместе с ним погибли:

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полковник Сергей Ильин — командир 155-й бригады морпехов;

полковник Леонид Башкардин — старший офицер командного состава;

капитан 2-го ранга Нариман Шихалиев — близкий соратник Гудкова.

Стоит отметить, что в 30 июня во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы, один из которых произошел в районе штаба 8-й гвардейской армии РФ. По предварительным данным, был ликвидирован временно исполняющий обязанности командующего армии — полковник Руслан Горячкин.