В России подтвердили пожар на крейсере "Москва": об украинских ракетах — ни слова

В России подтвердили пожар на крейсере "Москва": об украинских ракетах — ни слова

Россияне заявляют, что на корабле сдетонировал боезапас в результате пожара.

В России подтвердили, что их крейсер "Москва", который герои с острова Змеиный отправили "на**й", действительно получил повреждения.

Об этом пишут РосСМИ.

Россияне заявляют, что на корабле сдетонировал боезапас в результате пожара.

"Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован, причины пожара устанавливаются", — говорится в сообщении.

Причины самого пожара, приведшего к детонации боеприпасов, оккупанты не называют. О попадании в него ракет украинского противокорабельного комплекса "Нептун" захватчики тоже не сказали.

Напомним, что в среду, 13 апреля, на российском ракетном крейсере "Москва" Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса "Нептун".

Ранее в Бердянске Запорожской области защитники Украины "отминусовали" у оккупантов один десантный корабль.