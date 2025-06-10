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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1336
Время на прочтение
1 мин

В России подтвердили смерть военного преступника нагайко, ликвидированного ГУР Буданова еще 3 января

По запросу российского регионального канала «IvanovoNEWS» из города Иваново «военное следственное управление по московскому округу» предоставило документ, подтверждающий смерть российского военного преступника капитана константина нагайко.

В России подтвердили смерть военного преступника нагайко, ликвидированного ГУР Буданова еще 3 января

© Офис президента Украины

Впервые о его смерти 4 января 2025 сообщило руководимое Кириллом Будановым Главное управление разведки.

«3 января 2025 года в населенном пункте Шуя Ивановской области на России произошел взрыв, в эпицентре которого оказался командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады 1 танковой армии западного военного округа с РФ (в/ч 03333).

В ответе следственного управления указано, что уголовное дело находится в состоянии предварительного следствия и какие-либо подробности не могут быть разглашены.
Согласно имеющейся информации, капитан нагайко во время дежурства в воинской части получил посылку. При попытке ее открыть сработало взрывное устройство. Капитана на эвакуационном вертолете доставили в больницу в Иваново. Операция по трепанации черепа оказалась неудачной и российский преступник скончался, не приходя в сознание.

Капитан нагайко родился 6.11.1995 года в городе свободный амурской области россии. объектах в Сумской и Харьковской областях. Именно подразделение нагайка совершило военное преступление в селе Гроза Купянского района – 5 октября 2023 года, когда был нанесен ракетный удар по кафе во время поминальных мероприятий.

Дата публикации
Количество просмотров
1336
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