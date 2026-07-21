В России похвастались «взятием» Константиновки: ISW раскрыло правду о ситуации в городе

Константиновка. / © Associated Press

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Несмотря на непрерывные штурмы Константиновки и окрестных территорий в Донецкой области 19 и 20 июля, войска агрессорки России не смогли добиться подтвержденных успехов в этом направлении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так называемый российский милблогер намекнул, что некоторые загаобники могли войти в Алексеево-Дружковку, расположенную северо-западнее Константиновки. Аменриканские аналитики отмечают, что это первый случай, когда «милблогер» подтвердил преувеличенное утверждение начальника Генштаба России Валерия Герасимова о том, что оккупанты достигли Алексеева-Дружковки.

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«В ISW получили доказательства, позволяющие оценить, что по состоянию на 20 июля российские войска проникли на расстояние до пяти километров от Алексеева-Дружковки. Другой милблогер утверждал, что российские войска вошли в Осыков (к северо-западу от Константиновки)», — говорится в отчете Института.

На видео, которое 19 июля обнародовала 4-я отдельная мотострелковая бригада РФ, видно, как российские военные устанавливают свой флаг в Доме культуры в западной части Константиновки и заявляют о пленении двух украинских военнослужащих. Россиян утверждали, что на кадрах якобы изображены военные ВСУ, ранее записавшие видео с украинскими флагами в этом здании, а сам ролик вроде бы является «доказательством» захвата города.

Впрочем, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что обнародованные россиянами кадры могли быть изменены с помощью искусственного интеллекта.

«Это видео не является подтверждением установления российского контроля над Константиновкой. ISW имеет основания полагать, что российские видеозаписи изменены с помощью искусственного интеллекта», — говорится в отчете.

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В ISW отмечают, что российские видеозаписи не стали основанием для изменения оценки ситуации на местности, поскольку российские источники и раньше заявляли о якобы захвате Дома культуры.

Американские специалисты отмечают, что украинский 425-й отдельный штурмовой полк «Скала», ранее опубликовавший видео военных из этого здания от 18 июля, подтвердил, что оккупанты взяли в плен двух военнослужащих, находившихся на кадрах. В то же время в подразделении опровергли заявления РФ о якобы полном захвате Константиновки.

«В ISW не обнаружила достаточных доказательств, чтобы оценить, что украинские силы осуществляют контроль в пределах всех административных границ Константиновки. ISW продолжает оценивать, что российские войска проникли на значительную часть Константиновки, но эти отдельные инфильтраторы не контролируют многие районы Константиновки, куда они проникли», — отмечают аналитики ISW.

Аналитики отмечают, что подразделения 2-го мотострелкового батальона 78-го мотострелкового полка, 42-й мотострелковой дивизии, 58-й общевойсковой армии, Южного военного округа действуют в Константиновке.

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«Это первый случай, когда ISW наблюдает действующие на поле боя подразделения 2-го мотострелкового батальона 78-го мотострелкового полка, хотя подразделения 78-го мотострелкового полка действуют на Константиновском направлении уже несколько месяцев», — подытожили аналитики.

Ситуация возле Константиновки — последние новости

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский сообщил, что россияне штурмуют Константиновку. По его словам, этот направление остается одним из самых горячих вдоль всей линии фронта. Россияне предпринимают в среднем до 20 атак ежедневно и не оставляют попыток инфильтрироваться в глубь города.

Командование 425-го отдельного штурмового полка «Скала» прокомментировало материалы, активно распространяющие российские информационные ресурсы, о попадании украинских военных в плен во время боев за Константиновку. В полку подчеркнули, что этот факт не означает ни захвата города российскими войсками, ни поражения подразделения.

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