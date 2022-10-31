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В России показали, как с кораблей запускали ракеты по Украине (видео)

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В России показали, как с кораблей запускали ракеты по Украине (видео)

Скриншот с видео

Россия выпустила по Украине более 50 крылатых ракет в течение нескольких часов.

Министерство обороны России в понедельник, 31 октября, показало, как их военные с кораблей запускали ракеты по Украине.

Видео обнародовали российские пропагандисты "РИА Новости".

Запуск ракет, вероятно, производился с акватории Каспийского моря.

В Минобороны РФ назвали утреннюю атаку "высокоточными ударами по системам военного управления и энергетики Украины".

Напомним, Россия 31 октября выпустила по Украине более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555. Стоимость ракеты Х-101 – 13 млн долларов, стоимость Х-555 – 7,5 млн долларов. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что россияне тратят годовые бюджеты некоторых регионов за день для обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.

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