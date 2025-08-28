В России показали, как уничтожили украинский корабль "Симферополь"

Украинский корабль (иллюстративный фото)

Минобороны России показало видео поражения украинского корабля «Симферополь» российским безэкипажным катером в устье Дуная.

Об этом сообщили в российских СМИ.

Известно, что после этого удара погиб один человек. Также продолжаются устранение последствий атаки.

Напомним, сегодня стало известно, что российские войска нанесли удар по кораблю «Симферополь» Военно-морских сил ВСУ, в результате чего погиб один член экипажа.

Подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Однако несколько военных моряков ищут после удара. По словам спикера, один член экипажа, к сожалению, погиб, еще несколько ранены. Ранее об ударе по «Симферополю» писало минобороны страны-агрессорки России. Россияне утверждали, что удар нанесли, когда корабль стоял в устье Дуная.