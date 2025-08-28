ТСН в социальных сетях

В России показали, как уничтожили украинский корабль "Симферополь"

Российские пропагандисты показали видео поражение украинского корабля «Симферополь» в устье Дуная.

Украинский корабль (иллюстративный фото)

Минобороны России показало видео поражения украинского корабля «Симферополь» российским безэкипажным катером в устье Дуная.

Об этом сообщили в российских СМИ.

Известно, что после этого удара погиб один человек. Также продолжаются устранение последствий атаки.

Міноборони РФ показало відео ураження українського корабля «Сімферополь».

Напомним, сегодня стало известно, что российские войска нанесли удар по кораблю «Симферополь» Военно-морских сил ВСУ, в результате чего погиб один член экипажа.

Подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Однако несколько военных моряков ищут после удара. По словам спикера, один член экипажа, к сожалению, погиб, еще несколько ранены. Ранее об ударе по «Симферополю» писало минобороны страны-агрессорки России. Россияне утверждали, что удар нанесли, когда корабль стоял в устье Дуная.

