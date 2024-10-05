В России показали новую партию боевых роботов "Курьер": что это за оружие (фото)

Они уже были замечены на поле боя.

Российская армия получила на вооружение новую партию наземных роботизированных платформ под названием "Курьер".

Фото с такими платформами, которые, вероятно, готовы к отправке непосредственно на поле боя, показал ряд пропагандистских СМИ, пишет Defence Express.

Эти роботизированные платформы многофункциональны, могут нести ряд различного вооружения, минировать территории или эксплуатироваться с установленными средствами РЕБ.

Они уже были замечены в поле боя. В то же время остается непонятным, поставлялась ли новая партия уже в рамках какого-то государственного заказа или же по инициативе волонтеров.

Российские боевые работы "Курьер"/Фото: Defence Express

Что касается эксплуатации на поле боя, то россияне, конечно, говорят об очередной "аналоговнет" разработке. В то же время эти наземные роботизированные платформы отметились тем, что приняли участие фактически в первом зафиксированном боестолкновении воздушных и наземных беспилотных платформ, когда бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Магура разнесли их с гранатометами АГС-17 с помощью FPV-дронов.

Кроме АГС-17 с запасом в 150 гранат, эти платформы могут быть оснащены также и другим вооружением — 12,7-мм НСВД с боекомплектом на 250 патронов, 7,62-мм ПКТ на 900 патронов, огнеметом, РПГ, противотанковым; использоваться в качестве заменителя (в общей сложности восемь мин; ТМ-62, ТМ-83) или с установленным комплексом радиоэлектронной борьбы.

Что касается других характеристик, то масса дрона составляет до 250 кг, скорость — до 35 км/ч, время работы заявлено с разбросом от 12 до 72 часов, дальность управления — от 3 до 10 км.

Напомним, российские оккупанты продвинулись возле Селидового: военный рассказал об угрозе для ВСУ.

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