Рупор Кремля и пресс-секретарь Путина Песков удивлен тем, какие намерения у Украины по возвращению Крыма.

Пресс-секретарь фюрера Путина Песков поражен намерениями Украины деоккупировать Крым.

Об этом со ссылкой на заявление Пескова пишут русские пропагандистские СМИ.

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Как отмечается, свое заявление он сделал на фоне нового интервью президента Владимира Зеленского, в котором он призвал не тратить время на рассмотрение вариантов завершения войны.

"Вы знаете, что с самого начала, и об этом говорил президент неоднократно еще до начала "СВО", в Конституции Украины говорилось о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовыми методами, силовым путем. И де-факто Украина от этого не отказалась, для нас это ни что иное как обсуждение темы отчуждения территорий РФ, какого-либо другого понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи", — сказал Песков.

Что известно о возвращении Крыма

После освобождения Херсона от российских оккупантов украинские военные еще ближе приблизились к Крыму. По мнению экспертов, остров может стать природным котлом для россиян. Всем войскам, которые туда заходили, не удавалось нормально покинуть Крым.

В частности, в Крыму время от времени раздаются взрывы. Недавно "хлопки" были в Севастополе, Балаклаве и Евпатории.

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