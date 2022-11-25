В России поражены намерениями Украины деоккупировать Крым: "Об этом не может быть и речи"

Рупор Кремля и пресс-секретарь Путина Песков удивлен тем, какие намерения у Украины по возвращению Крыма.
Пресс-секретарь фюрера Путина Песков поражен намерениями Украины деоккупировать Крым.
Об этом со ссылкой на заявление Пескова пишут русские пропагандистские СМИ.
Как отмечается, свое заявление он сделал на фоне нового интервью президента Владимира Зеленского, в котором он призвал не тратить время на рассмотрение вариантов завершения войны.
"Вы знаете, что с самого начала, и об этом говорил президент неоднократно еще до начала "СВО", в Конституции Украины говорилось о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовыми методами, силовым путем. И де-факто Украина от этого не отказалась, для нас это ни что иное как обсуждение темы отчуждения территорий РФ, какого-либо другого понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи", — сказал Песков.
Что известно о возвращении Крыма
После освобождения Херсона от российских оккупантов украинские военные еще ближе приблизились к Крыму. По мнению экспертов, остров может стать природным котлом для россиян. Всем войскам, которые туда заходили, не удавалось нормально покинуть Крым.
В частности, в Крыму время от времени раздаются взрывы. Недавно "хлопки" были в Севастополе, Балаклаве и Евпатории.
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