В России после ликвидации Татарского придумали новую причину "спецоперации": абсурдность поражает

Пропагандиста Татарского убили 2 апреля в Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе.

Кремлевская верхушка придумала новую причину проведения "спецоперации" – то есть войны против Украины – после убийства российского пропагандиста Владлена Татарского.

Так, пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков обвинил власти Украины в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга, пишет Astra.

"Киевский режим поддерживает террористические действия и, возможно, стоит за убийством Владлена Татарского, как и многих других людей с 2014 года - именно поэтому проводится спецоперация", – заявил Песков.

Напомним, в России официально обвинили Украину в организации теракта.

Все подробности убийства пропагандиста Владлена Татарского и версия взрыва в Санкт-Петербурге читайте в материале ТСН.ua.

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