В России после объявления мобилизации стали чаще гореть военкоматы - СМИ

В России после объявления мобилизации стали чаще гореть военкоматы.

Только за последние два дня стало известно о поджогах 9 военных комиссариатов в России.

Об этом пишет сайт СтопКор и InformNapalm.

За полгода войны в России загорелось 16 военкоматов, 9 из них пылали в последние два дня после того, как Путин объявил о мобилизации.

Одно заведение загорелось в Санкт-Петербурге. Остальные – на окраинах РФ – в южных регионах и на Дальнем Востоке.

"Международное волонтерское сообщество InformNapalm считало поджоги военкоматов в РФ с февраля по август 2022 года. На карте – 16 отметок. При чем география – повторяет нынешнюю тенденцию. Из опубликованных данных следует, что в России действительно наблюдается существенный рост протеста против мобилизации, которую на днях начал Путин: 9 пожаров за 2 дня – и 16 пожаров за 6 месяцев", — говорится в сообщении.

Фото: InformNapalm

Фото: InformNapalm

Напомним, в Центре сопротивления рассказали, как поджечь военкомат оккупантоов.

Читайте также: