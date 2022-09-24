В России после объявления мобилизации стали чаще гореть военкоматы - СМИ

В России после объявления мобилизации стали чаще гореть военкоматы.
Только за последние два дня стало известно о поджогах 9 военных комиссариатов в России.
Об этом пишет сайт СтопКор и InformNapalm.
За полгода войны в России загорелось 16 военкоматов, 9 из них пылали в последние два дня после того, как Путин объявил о мобилизации.
Одно заведение загорелось в Санкт-Петербурге. Остальные – на окраинах РФ – в южных регионах и на Дальнем Востоке.
"Международное волонтерское сообщество InformNapalm считало поджоги военкоматов в РФ с февраля по август 2022 года. На карте – 16 отметок. При чем география – повторяет нынешнюю тенденцию. Из опубликованных данных следует, что в России действительно наблюдается существенный рост протеста против мобилизации, которую на днях начал Путин: 9 пожаров за 2 дня – и 16 пожаров за 6 месяцев", — говорится в сообщении.
Напомним, в Центре сопротивления рассказали, как поджечь военкомат оккупантоов.
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