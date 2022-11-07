В России после объявления мобилизации стало меньше сторонников войны против Украины — исследование

Лишь треть сторонников войны готова ехать на фронт и финансово помогать оккупантам.

В России осенью стало меньше сторонников войны против Украины. За продление боевых действий теперь выступает 16% опрошенных. Еще весной их было 25%.

Об этом пишет российское издание "Медуза".

По данным СМИ, российская независимая компания Russian Field провела социологический опрос среди россиян. Оказалось, что сейчас продолжение войны поддерживают 16% граждан РФ (весной их было 25%), за мир выступает 27% россиян (весной таковых было 23%). Остальные опрошенные россияне сказали, что они поддержат любое решение диктатора Путина.

Негативнее всего к войне относятся женщины, молодежь и люди с низким уровнем доходов. В то же время лишь треть из тех, кто поддерживает войну против Украины заявила, что готова убивать украинцев или финансово поддерживать оккупационную армию.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабную войну против Украины. С того времени российские оккупанты постоянно обстреливают Украину ракетами, убивая украинцев и уничтожая нашу инфраструктуру.

Большинство россиян поддерживают геноцид в Украине и радуются, когда наше государство обстреливают ракетами. Там вспыхнули небольшие протесты только после того, как диктатор Путин объявил о "частичной" мобилизации.

Западные эксперты считают, что президент РФ Владимир Путин не остановится до победы, поэтому рано говорить о завершении войны в Украине. Однако звучат варианты развития войны. Среди них — это замороженный конфликт, победа Украины или России или мирный договор.

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