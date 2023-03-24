В России повестки в военкомат разносят с направлением на анализы: фото

В российском городе Перми в почтовые ящики вбрасывают странные вызовы в военкомат, сопровождающиеся направлениями на сдачу анализов.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Пермь 36,6".

Местные жители утверждают, что повестки поступают горожанам регулярно.

В подтверждение авторы выложили фотографии повестки, отправленной военкоматом Кировского района Перми.

В этом документе указана дата явки — 5 апреля, а также процедуры, которые необходимо пройти перед этим: общий анализ крови и мочи, электрокардиограмма, флюорография, исследование крови на наличие маркеров гепатита В и С, профилактические прививки от пневмонии и менингококковой инфекции.

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Напомним, "частичная мобилизация" началась в России еще 21 сентября 2022 года, очевидно, из-за того, что вражеская армия начала терпеть неудачи на поле боя. Через месяц Кремль объявил о ее завершении, однако соответствующего приказа от президента России не было.

Между тем в России происходит скрытая мобилизация. Такие мероприятия позволяют пополнять ряды окупантов ежемесячно минимум на 20 тысяч человек.

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