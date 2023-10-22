В России появилась новая форма мобилизации: в ГУР рассказали подробности

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов отметил, что в России продолжаются мобилизационные мероприятия, но они, в основном, носят скрытый характер. Он также рассказал о новой форме мобилизации – особенно в отношении к бывшим военнослужащим.

Об этом он сказал в интервью Егору Чечеринди на "Эспрессо".

По его словам, в Кремле пока не решились на очередную волну публичной мобилизации, хотя такие решения уже лежали на столе.

"Все же есть осторожность реакции и населения той территории, прежде всего, речь идет о центральных, столичных регионах. Общественное мнение там ничего не стоит, но все же страх перед бунтом "бессмысленным, беспощадным" у кремлевских карликов существует. Поэтому учитывают еще", – отметил Юсов.

Как рассказал представитель ГУР, в России во время мобилизации более 20 тысяч человек в месяц продолжают привлекаться разными способами. Речь идет о рекрутинге среди заключенных и среди должников каких-то неблагонадежных категорий населения. О добровольцах речь не идет.

Мобилизация срочников планово продолжается. Рекрутинг, в том числе с мотивацией финансовой выплаты или если человек не подписывает контракт, то какие-то санкции обещают.

"Там новая форма появилась, особенно к бывшим военнослужащим, это принудительное подписание контракта: когда вроде бы вызывают на сверку в военкомат, заключают контракт и в принципе назад человек не выходит, иначе ему угрожают уже каким-то уголовным преследованием или другими проблемами в жизни. И вот так часть оказывается на фронте. Говорить о мотивации этих людей, с точки зрения идеологии, с точки зрения "любви" к их родине не приходится, особенно когда речь идет о депрессивных регионах. Это банальное желание заработать. Ну, в конце концов, те же стиральные машинки и холодильники: мы все видели микроволновки, которые воруют россияне у украинцев. Для некоторых это способ спастись от проблем другого характера, но да, такие мероприятия продолжаются в целом", — уточнил представитель ГУР.

Как отметил Андрей Юсов, мобилизационный ресурс в России больше, чем в Украине, но если говорить о мотивации, о качестве, то у них есть немало проблем и он (ресурс – ред.) точно не безграничен.

Российская экономика же начинает ощущать нехватку, в частности, рабочую силу: на отдельных предприятиях уже не хватает мужских рук. Эта проблема существует и будет усугубляться.

Напомним, в ГУР опровергли российскую ИПСО о масштабном наступлении.

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