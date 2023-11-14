В России появился "заменитель" Пригожина: открыто критикует Путина за провал "СВО"

До этого Закревский особенно в медиапространстве не освещался.

В России появился новый "Евгений Пригожин". Его имя — Георгий Закревский, являющийся владельцем небольшого российского ЧВК "Паладин".

Об этом на своей странице в соцсети написал блоггер Денис Казанский.

По его словам, Закревский в своих интервью в последнее время открыто критикует Путина за проваленную "специальную военную операцию". Пригожин самого российского диктатора в этом не обвинял, он был недоволен работой Герасимова и Шойгу.

“Закревский “наехал” сразу на российского диктатора и заявил, что именно Путин несет ответственность за все провалы России. Раньше Закревский был непубличной фигурой, но теперь явно решил косплеить другого известного владельца ПИК и вошел сразу из козырей”, – написал Казанский.

Напомним, что назначение сына Пригожина главой ЧВК "Вагнера" не реанимирует эту военную организацию.

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