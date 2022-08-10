В России пожаловались на свою армию и заявили, что к концу лета у них может ухудшиться ситуация

В России пожаловались на нехватку солдат в оккупационной армии.

Там также заявили, что к концу лета ситуация "может стать драматичной" для российских оккупантов.

Об этом заявил член совещательного совета Минобороны России, глава Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, пишет Focus.

Пухов заявил, что сейчас в Украине большая линия фронта и РФ не хватает пехотинцев. Он также пожаловался на устаревшее оружие и отсутствие современной авиации в российской оккупационной армии.

"Нам приходится прорывать украинскую линию фронта с небольшим количеством солдат, уязвимыми танками и военными бронемашинами", — посетовал Пухов.

Член совещательного совета Минобороны России также заявил, что украинская армия опытнее российской, поскольку воюет уже 8 лет.

"До конца лета ситуация может стать очень драматичной для нас. Мы мобилизуем мало солдат. А драться приходится с армией, которая проводит уже четвертую волну мобилизации. У них нет недостатка в бойцах", — подытожил Пухов.

Напомним, в Новоалексеевке сгорели ангар и техника российских войск.

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