В России представители "элиты" пытаются выйти на контакт с Украиной: в ГУР назвали причину

В России представители так называемых "элит" обеспокоены тем, какая ситуация складывается на войне в Украине. В связи с этим они пытаются установить контакты с Украиной и другими странами, чтобы получить гарантии безопасности после поражения России.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, россияне таким образом пытаются избежать привлечения к ответственности в будущем.

"Ищут выходы, безусловно. И не только с Украиной. География, на которой они пытаются получить персональные гарантии безопасности для себя, для своего состояния, для своих семей, достаточно широка", – рассказал Юсов.

Кроме того, он добавил, что россияне будут более активно искать контакты, когда ВСУ будут добиваться новых успехов.

"Украина, безусловно, использует любые инструменты, наиболее креативные подходы для того, чтобы ускорить освобождение наших территорий, привлечение государства-агрессора к ответственности... Многие контакты и операции реализуются, о которых сейчас мы не можем говорить. Но после победы, поверьте, будет много интересного", – подытожил Юсов.

Напомним, большое количество крупнейших бизнесменов РФ вышли из Российского союза промышленников и предпринимателей, чем устроили демарш диктатору Владимиру Путину.

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