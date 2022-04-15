В России прекращают производить новые танки: разведка выяснила, какие возникли проблемы

Теперь заводы могут разве что ремонтировать старую технику.

В России останавливается производство новых танков из-за финансовых проблем и отсутствия импортных деталей, несмотря на разрекламированное "импортозамещение".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Так, в результате введенных санкций кризис возник на российском "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле. Этот завод производит бронетехнику, прежде всего – основной танк России "Т-72".

С начала войны против Украины предприятие столкнулось с немалыми финансовыми проблемами: увеличение процентных ставок по кредитам, отсутствие денег на обслуживание валютных кредитов, повышение цен на материалы и комплектующие (в частности, бронированная сталь). Все это существенно усложнило создание большинства видов военной техники.

"Несмотря на широко разрекламированное "импортозамещение", РФ не способна самостоятельно продолжать выпуск высокотехнологичного оружия без продления поставок импортных комплектующих", – отметили в разведке.

Поэтому "Уралвагонзавод" вынужден искать решение финансовых проблем, в частности, требуя стопроцентной предоплаты по государственным контрактам.

Кроме того, останавливается производство новой техники, в том числе танков "Т-90" и "Т-14" ("Армата"). Созданный на заводе "оперативный штаб" теперь основным направлением работы определил ремонт поврежденной в войне с Украиной военной техники.

Напомним, один из российских сенаторов заявил, что война в Украине "достаточно скоро закончится", ведь ее "не собираются затягивать".

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