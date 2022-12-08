В России придумали, как не платить компенсации родственникам ликвидированных оккупантов: "Нет оснований"

В России распространяют фейки о "вознаграждении" за ликвидированных оккупантов.
В России распространяют фейки о том, что ВСУ за ликвидацию российских оккупантов доплачивают от 700 до 1000 долларов. Также в России придумали новый способ, как не платить компенсации родственникам ликвидированных захватчиков.
Об этом 8 декабря говорится в сведении от Генштаба ВСУ.
"На территории российской федерации распространяется фейковая информация, направленная на дискредитацию военно-политического руководства Украины, а именно, предоставляются якобы доказательства назначения денежного вознаграждения за уничтожение военнослужащих вооруженных сил российской федерации от 700 до 1 тысячи долларов США. На временно оккупированной территории Луганской области "власть" проводит реорганизацию отдельных подразделений. После проведения указанных мероприятий родственникам погибших военнослужащих отказывают в начислении компенсации в размере 3 миллиона российских рублей в связи с расформированием подразделения и отсутствием законных оснований", — сообщает Генштаб.
Война России против Украины
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Россияне двинулись с севера, юга и востока Украины. В Кремле надеялись оккупировать Киев за "три дня" и установить в Украине свой марионеточный режим.
Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что гауляйтером Украины россияне планировали установить государственного изменника Януковича.
Однако ВСУ защитили Киев и северные области Украины. Также Силы обороны провели успешные контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях. Глава военной разведки Кирилл Буданов считает, что боевые действия в Украине закончатся к лету 2023 года. Тогда ВСУ выйдут на государственную границу 1991 года.
Читайте также:
- ЕС собирается ввести санкции в отношении четырех российских телеканалов: что известно
- Имеет право на анонимность: украинцы с юмором отреагировали на закачанного котика с фото обысков УПЦ (МП)
- Подоляк назвал условия для переговоров с Россией