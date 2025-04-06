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В России придумали новое оправдание своим ракетным ударам по Киеву
Россияне в очередной раз врут о своих ударах по мирным украинским городам.
В ночь на 6 апреля российская армия атаковала баллистическими ракетами Киев и область. Москва издала свою версию обстрела.
Об этом сообщило Минобороны РФ, сообщают росСМИ.
Оккупанты цинично отчитались, что ночью "нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, предприятиям оборонно-промышленного комплекса", которые якобы задействованы в производстве беспилотников. Нагло заявило Минобороны РФ об успехах ночных обстрелов. Мол, поражена "инфраструктура военного аэродрома ВСУ, места ремонта и обслуживания западной техники и предприятие ВПК".
В то же время традиционно в РФ и словом не оговорились, что атакована гражданская инфраструктура, а также повреждения в районах Киева и погиб гражданский человек.
Напомним, Воздушные силы сообщили, куда этой ночью РФ ударила по всей баллистике. По словам спикера Юрия Игната, силы ПВО сбили этой ночью только одну ракету.