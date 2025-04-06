В России придумали новое оправдание своим ракетным ударам по Киеву

Спасатели. / © ГСЧС

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В ночь на 6 апреля российская армия атаковала баллистическими ракетами Киев и область. Москва издала свою версию обстрела.

Об этом сообщило Минобороны РФ, сообщают росСМИ.

Оккупанты цинично отчитались, что ночью "нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, предприятиям оборонно-промышленного комплекса", которые якобы задействованы в производстве беспилотников. Нагло заявило Минобороны РФ об успехах ночных обстрелов. Мол, поражена "инфраструктура военного аэродрома ВСУ, места ремонта и обслуживания западной техники и предприятие ВПК".

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В то же время традиционно в РФ и словом не оговорились, что атакована гражданская инфраструктура, а также повреждения в районах Киева и погиб гражданский человек.

Напомним, Воздушные силы сообщили, куда этой ночью РФ ударила по всей баллистике. По словам спикера Юрия Игната, силы ПВО сбили этой ночью только одну ракету.

Дата публикации 08:57, 06.04.25 Количество просмотров 417 Появилось видео с места ракетной атаки в Киеве