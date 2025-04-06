ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
3151
Время на прочтение
1 мин

В России придумали новое оправдание своим ракетным ударам по Киеву

Россияне в очередной раз врут о своих ударах по мирным украинским городам.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Спасатели.

Спасатели. / © ГСЧС

В ночь на 6 апреля российская армия атаковала баллистическими ракетами Киев и область. Москва издала свою версию обстрела.

Об этом сообщило Минобороны РФ, сообщают росСМИ.

Оккупанты цинично отчитались, что ночью "нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, предприятиям оборонно-промышленного комплекса", которые якобы задействованы в производстве беспилотников. Нагло заявило Минобороны РФ об успехах ночных обстрелов. Мол, поражена "инфраструктура военного аэродрома ВСУ, места ремонта и обслуживания западной техники и предприятие ВПК".

В то же время традиционно в РФ и словом не оговорились, что атакована гражданская инфраструктура, а также повреждения в районах Киева и погиб гражданский человек.

Напомним, Воздушные силы сообщили, куда этой ночью РФ ударила по всей баллистике. По словам спикера Юрия Игната, силы ПВО сбили этой ночью только одну ракету.

Дата публикации
Количество просмотров
3151
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie