В России придумали новое "секретное оружие" для войны против Украины: передвижной бункер

Россияне похвастались своим изобретением.
В России одна из компании придумала новое "секретное оружие" в войне против Украины. Это – передвижной бункер.
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.
Одна из российских компаний похвасталась своим изобретением. Им стал передвижной бункер. Россияне считают, что такая конструкция поможет оккупантам сохранить свою жизнь и убивать украинцев.
Конструкция якобы выдерживает удары артиллерии и может спрятаться одновременно до 8 оккупантов. В России заявили, что первое изобретение они уже отправили в Украину.
Напомним, страна-агрессор Россия могла завезти в соседнюю Беларусь новую партию ракет. На днях было зафиксировано движение транспортных самолетов из РФ, а также движение военных колонн на белорусской территории.
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