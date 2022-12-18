В России придумали новую "причину" ракетных обстрелов Украины

Таким образом, российские агрессоры пытаются оправдаться за свои военные преступления.

В РФ придумали новую "причину", почему российские агрессоры обстреливают гражданскую инфраструктуру ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский пропагандистский ресурс "РИА Новости".

Российская пропаганда распространила заявление от Минобороны РФ, в котором указывается, что ракетная атака 16 декабря "была нанесена по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики".

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Также пропагандисты заявили, что в результате атак якобы была сорвана опрокидывание оружия и боеприпасов иностранного производства, а также блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий и остановлены оборонные предприятия".

Таким образом российское Минобороны отрицало слова диктатора Владимира Путина, недавно откровенно признавшегося, что российская армия атакует гражданскую инфраструктуру в качестве "мщения" за мост через Керченский пролив, таким образом признавшись в военном преступлении.

Напомним, ранее сообщалось, что военный эксперт Михаил Жирохов рассказал, почему кафиры атакуют Украину тремя ракетными волнами.

Кроме того, мы ранее информировали, что из-за ракетных обстрелов Украины ряд городов остались без света, воды и тепла.

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