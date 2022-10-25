В России придумали новую причину войны: хотят провести "десатанизацию"

В Совбезе РФ придумали новую причину войны против Украины. Российские чиновники заявили, что в Украине есть "сотни сект", а потому нужно провести "десатанизацию".

Об этом заявил помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Павлов, пишут российские СМИ.

Россиянам не понравилось, что в Украине не притесняют ни одной религии, а потому им здесь померещилось "сотни сект". Павлов заявил, что еще одной причиной войны является "десантация" Украины. Также в РФ посетовали, что украинцы не исповедуют "православные ценности".

"Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новая власть (после 2014 – ред.) превратила Украину из государства в тоталитарную гиперсекту. Причем власти в Киеве первыми превратились в воинственных фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей", — заявил маразматический российский чиновник.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное наступление на территорию Украины. Диктатор Путин заявил, что это необходимо для "демилитаризации и денацификации" Украины.

Российские оккупанты пытались захватить столицу государства Киев, однако им это не удалось. После освобождения северных регионов Украины началось контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении. Сейчас украинские защитники пытаются изгнать российских оккупантов со всей территории Украины и восстановить территориальную целостность по состоянию на 1991 год.

Сами же российские пропагандисты не скрывают своих намерений – это геноцид украинцев. Об этом в эфире пропагандистского канала откровенно заявил Красовский, призвавший "топить, сжигать и расстреливать украинцев и украинских детей", которые не согласны с оккупацией.

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