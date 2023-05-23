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В России придумали новую страшилку: угрожают "климатическим оружием"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
629
Время на прочтение
1 мин
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В России придумали новую страшилку: угрожают "климатическим оружием"

В РФ пугают "климатическим оружием" / Фото: Freepik

В РФ уверяют, что по масштабам "климатическое оружие" такое же, как и ядерное.

Российский пропагандист Соловьев пригрозил врагам "климатическим оружием".

Об этом пропагандист заявил в эфире своей передачи.

По его словам, по врагам нужно ударить так называемым "климатическим оружием". Его собеседник сказал, что он уже давно выступает за то, чтобы работы над таким оружием начались.

Что интересно, в РФ уверяют, что "климатическое оружие" схоже по масштабам разрушений с ядерным.

“Влиянием климатических средств “унасекомить” некоторые зарвавшиеся государства с точки зрения погружения их в непроглядную тьму. Такие возможности есть и разработки есть”, — сказал российский метеоролог Евгений Тишковец.

Напомним, что у Путина заявили о "глубокой обеспокоенности" событиями в Белгородской области.

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Дата публикации
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