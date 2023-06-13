В России придумали новый способ, как скрыть потери на войне в Украине

Власти РФ не публикуют официальную информацию о потерях своей армии на войне в Украине.

Правительство Республики Хакасия (субъект Российской Федерации ) отказалось от публикации некрологов о погибших в Украине солдатах армии России и наемниках из ЧВК "Вагнер" по просьбе Минобороны.

Об этом пишет "Сибирь. Реалии" со ссылкой на источники, близкие к региональным властям.

По словам одного из собеседников издания, пресс-служба правительства перестала публиковать данные о погибших россиянах в Украине, поскольку их используют Российская служба BBC и "Медиазона" для подсчета потерь армии РФ.

Правительство Хакасии в последний раз опубликовало некролог 26 апреля 2023 года – о гибели депутата Дмитрия Иванова, воевавшего в составе "вагнеровцев" под Бахмутом.

"Открытые данные сильно разнятся от сообщений Минобороны, которое в последний раз называло общее количество потерь в сентябре 2022 года. Тогда Сергей Шойгу заявил, что в Украине убито 5937 российских военных", — пишет издание.

Журналисты подтвердили гибель 25 218 солдат, воевавших на стороне России. Согласно открытым данным, погибли по меньшей мере 135 человек из Хакасии.

Российская служба BBC при этом сообщает, что в ходе вторжения в Украину Россия по самым консервативным оценкам могла потерять 50 тысяч человек погибшими. Потери России на основе раненых и убитых х могут составить не менее 225 тысяч человек.

По данным Генштаба, ВСУ по состоянию на 13 июня уничтожили 216,65 тысяч солдат армии Российской Федерации.

Напомним, Пригожин прокомментировал контрнаступление ВСУ и заявил о перебазировании ЧВК "Вагнер".

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