В России придумали очередное бестолковое средство противодействия зенитным дронам ВСУ из категории "раскраска": видео

На уровне по установке камер заднего вида на разведывательные БПЛА в РФ продолжают искать средства противодействия украинским зенитным FPV-дронам. И одним из них стало использование россиянами опознавательных знаков Воздушных сил Украины и, почему-то, Balkenkreuz, опознавательного знака Вермахта.

Видео со сбитием российского разведывательного БПЛА типа ZALA 421 в именно такой расцветке показал волонтер Сергей Стерненко.

Как именно такая "раскраска" должна была ввести в заблуждение украинского оператора зенитного дрона по мнению россиян – неизвестно. Потому что спутать русскую ZALA 421, по форме фюзеляжа, с каким-то другим дроном довольно тяжело. Более того, сам алгоритм обнаружения и наведения оператора на вражеские разведывательные дроны в определенной степени исключает ошибку.

русских окупантов настолько достал наш Небесный русорез, что они разрисовали Zala в черный цвет и нанесли украинские желто-синие ливреи.



Они думали, что это поможет.

Но ливрея – знак только первичной идентификации, так что что бы ни рисовали россияне, их крылья все равно… pic.twitter.com/Td7kpwgNK2 — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) September 25, 2024

Но в целом этот случай действительно демонстрирует, что в РФ сейчас пытаются как можно быстрее найти какое-нибудь работающее решение для противодействия украинским зенитным FPV-дронам на счету которых уже сотни уничтоженных разведывательных БПЛА.

На Кураховско-Угледарском направлении по наземным целям работают ваши дроны.

По воздушным целям так же.



Зенитчики прикрывают наши войска и ежедневно сбивают российские разведБПЛА.

Без этой работы пехоте было бы еще труднее.



Спасибо за вашу помощь . — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) September 24, 2024

В то же время, учитывая распространение такого средства противодействия, действительно следует очень тщательно подойти к вопросу о невозможности так называемого frendly fire и в сфере беспилотных систем. Это может быть осуществлено, на основе аналога системы "свой-чужой", единой автоматизированной системы с объединением данных по собственным разведывательным БПЛА и сведенным в единый массив данных по обстановке в воздушном пространстве. А также, конечно, визуальному распознаванию оператором зенитного FPV-дронам цели по ее силуэту.

Также стоит учитывать, что и в РФ начинает развиваться тема зенитных дронов для противодействия уже украинским разведывательным БПЛА. Но пока первая известная атака российского зенитного FPV-дрона оказалась неудачной.

Ранее министр обороны Рустем Умеров рассказал, сколько целей на российской территории удалось поразить за год.

ВСУ показали поединок украинского FPV-дрона и вражеского "Мавика"

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