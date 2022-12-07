В России признали, что они воюют, но не против Украины: кому "противостоит" армия Путина

В России жалуются, что они сражаются против хорошо вооруженной армии.

Мэр Москвы Сергей Собянин, также являющийся главой комиссии Госсовета, занимающейся координацией работы регионов по повышению уровня безопасности, признал, что Россия "по сути" воюет в Украине, но не против ВСУ. Российский чиновник заявил, что армия Путина "противостоит всему блоку НАТО".

Об этом мэр Москвы сказал в интервью телеканалу ТВЦ, пишут кремлевские пропагандистские СМИ.

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"Россия сейчас противостоит всему блоку НАТО в Украине, где, по сути, идет война. Проводится специальная военная операция в Украине, по сути, там идет война, чего уж там скрывать. Но мы воюем не с Украиной, за ней вся НАТО с всеми своими технологиями, вооружениями, информацией, специальными вооружениями, специальными технологиями", — сказал Собянин.

Напомним, 7 декабря российский фюрер Владимир Путин впервые назвал войну в Украине войной. Более того, он обвинил Украину в "игнорировании интересов России по защите русскоязычного населения Донбасса". А также заявил, что так называемая "СВО" может затянуться на длительный срок.

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