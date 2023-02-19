В России призывают к ударам по атомным сетям, чтобы парализовать украинские АЭС — ISW

Российские агрегаторы новостей выступают за то, чтобы Россия нанесла ответные удары, которые бы систематически поражали атомную электрическую инфраструктуру, чтобы заставить Украину аварийно остановить свои АЭС. Россияне вполне могут перейти от разговоров к действиям и начать наносить такие удары.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

ISW отмечает, что российский новостной агрегатор Readovka призвал российские войска к выводу из эксплуатации внешней электрической атомной инфраструктуры, чтобы это привело к аварийной остановке АЭС в Украине.

"Речь идет не о нанесении прямых ударов по атомным электростанциям или о причинении выброса радиации, а об ударах по отдельным подстанциям, которые отключали бы электроснабжение, необходимое для безопасной работы станций, тем самым заставляя украинских чиновников останавливать реакторы. Мол, уничтожение таких целей для трех украинских АЭС за пределами оккупированных Россией территорий "нанесет ущерб во много раз больше, чем несколько последних массированных ракетных ударов", — говорят аналитики.

Readovka также предположила, что ракетный удар 18 февраля по Хмельницкому мог быть направлен на одну подстанцию, которая поддерживает Хмельницкую АЭС, хотя украинские официальные лица заявили, что российские силы поразили военный объект и гражданскую инфраструктуру.

"ISW не имеет других доказательств того, что Россия преследует или рассматривает такой курс действий, но отмечает, что милитаризация Россией Запорожской АЭС, использование территории Запорожской АЭС для обстрела украинских позиций и сообщения о российских ударах по линиям электропередачи Запорожской АЭС предполагают, что это не получается за пределы представления о том, что Кремль может продолжать действия с намерением вынудить аварийно остановить украинские ядерные реакторы", – говорится в отчете.

Как сообщалось, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 10 февраля запретила эксплуатацию энергоблоков №3, №4, №5 и №6 на Запорожской АЭС. Это произошло из-за невозможности устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС.

В середине января российские оккупанты лишили пропусков на ЗАЭС и доступа на предприятие почти 1500 работников, отказавшихся получать паспорта РФ и подписывать договор с "Росатомом".

25 и 26 января возле Запорожской АЭС раздались взрывы. Иностранные эксперты указывают, что они связаны с деятельностью российских оккупантов на территории возле атомной станции.

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