В России проблемы с ПВО больше, чем можно было представить — эксперт об атаке на НПЗ в Татарстане

Военный эксперт Иван Киричевский прокомментировал удар по нефтеперерабатывающему заводу в российском Татарстане, который, по его мнению, продемонстрировал значительные пробелы в системе ПВО РФ.

Сам факт успешного выполнения атаки свидетельствует о том, что проблемы с ПВО у россиян даже больше, чем можно было представить.

Об этом военный эксперт Defence Express Иван Киричевский рассказал в комментарии "Эспрессо".

Он отметил, что "о Татарстане уместно говорить не в том контексте, что это порабощенная республика РФ". Это очень крупный военно-промышленный, военный узел. Киричевский напомнил, что в Казани есть центральное танковое училище для армии РФ, авиационный завод, где строят бомбардировщики Ту-160М и могут ремонтировать Ту-22М3.

"Если геолокировать непосредственное место попадания, то примерно в 20 км расположен завод "КамАЗ", и в 25 км — одна из стратегически важных гидроэлектростанций РФ. Казалось, что важный узел, который должен был бы охраняться системой ПВО, не хуже Москвы. Но похоже, он никак не охранялся", – отметил Киричевский.

Также, считает эксперт, по всей вероятности, украинские планировщики таких атак нашли способ, как плотно обходить систему ПВО РФ, которая преимущественно сосредоточена именно на фронте.

"ПВО ездит на колесах. Мы здесь видим довольно крупную воздушную цель, в нашем исполнении, которая может взять очень крупную боевую нагрузку. Вряд ли там есть возможности маневрировать так же, как это может делать интенсивно какая-то крылатая ракета любого типа. Соответственно, это как раз демонстрирует, что наши планировщики могли найти способ, как обойти систему ПВО РФ. Преимущественно система ПВО россиян сосредоточена на фронте. Россияне сами признали, что они буквально сплагиатили нашу систему мобильных огневых групп и внедрили у себя. Они решили сбивать наши дроны так, как это делают украинские военные, сбивая российские "шахеды". То есть возможно, глубина их проблем со средствами ПВО даже больше, чем можно оценить", - резюмировал Киричевский.

Напомним, что утром 2 апреля беспилотники атаковали завод в российском Татарстане, где собирают "Шахеды". Впоследствии стало известно, что совместная операция против НПЗ в Татарстане была проведена Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР).

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